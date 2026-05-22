アイスダンスで現役に復帰することを発表したフィギュアスケートの宇野昌磨選手（28）と本田真凜選手（24）が2人そろって会見を行いました。宇野昌磨選手：私たちはアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました。本田真凜選手：2人で掲げた目標を達成できるように日々練習を積み重ねていきたい。――2人の目標は？宇野選手・本田選手：2030年の五輪に出場することです。宇野選手はオリンピック男子シングルで2大