女優土屋太鳳（31）がゲスト声優を務める映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（6月26日公開）のアフレコ映像が22日、公開された。土屋は新キャラクターで、レッサーパンダの旅人のパンタン役。アフレコ当日は「パンタンの責任を全うできるか、本当にドキドキしながらブースに入った」と振り返り、「プロの声優さんはひとつの声に情報がたくさん入っている。私もそれをまねしようと思って家で練習してみたけど、声