【PCクッション星のカービィ（再販）】 5月22日12時より予約開始 10月 発送予定 価格：7,700円 バンダイは、クッション「PCクッション星のカービィ」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日12時より予約受付を開始した。発送は10月を予定し、価格は7,700円。 本商品は「星のカービィ」の主人公、カービィをPCクッシ