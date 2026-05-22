Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２３日、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ最終節のホーム・磐田戦に臨む。２２日は札幌・宮の沢で調整し、戦いに備えた。４戦連続の先発が濃厚なＭＦ荒野拓馬（３３）は、２０１４年以来、自身２度目となる３戦連続ゴールを記録中。自己最多となる４試合連弾がかかる磐田戦へ、「４戦連続ができたらうれしいですけど」と口にしつつも「僕と組んだＦＷが点を取れるような働きをしてあげるのが自分の仕事。