地域の航空路線を支えるパイロットを養成する「SKYCAMP」。 その1期生が初フライトを迎えました。 初フライトを迎えたのは、「SKYCAMP」1期生で、奄美市出身の立山陸さん（26）と鹿児島市出身の奥紘輔さん（28）の2人です。 JALグループと鹿児島大学が連携 「SKYCAMP」は、地域の航空路線を支えるため、鹿児島大学とJALグループが連携し、2021年に始まりました。 鹿児島大学卒業後、2人は去年、日本エアコミ