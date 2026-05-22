鹿児島市の仙巌園で、きょう22日からハナショウブの展示が始まりました。 （記者）「平日ですがきょうも多くの来園者でにぎわっています。そんな中いま見頃を迎えているのがこちら、凛と咲くハナショウブです」 鹿児島市の仙巌園では、およそ2000本の「ハナショウブ」が咲き始め、22日から公開されました。 ショウブの花は、葉の形が剣に似ていることや武道を重んじる「尚武」と音が似ていることから昔から島津家で愛されて