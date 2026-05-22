鹿児島県警本部で春の叙勲伝達式が行われ、退職した警察官ら24人に、勲章が授与されました。 今回の危険業務従事者叙勲は、危険性の高い業務に精励し、国や公共に対し功労のあった公務員に贈られるものです。 叙勲を受けたのは24人で、12人が瑞宝双光章、12人が瑞宝単光章を授与され、岩瀬聡本部長が賞状にあたる勲記と勲章を手渡しました。 （瑞宝双光章受賞 内匠金利・元鹿屋警察署長）「現職時代は、先輩、同僚、上司に助