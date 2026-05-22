ドル円１５９．１０台、ユーロドル１．１６０５付近、ドル買いが優勢＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買い優勢に始まっている。NY原油先物が97ドル付近まで軟化したあと、98ドル台後半へと反発したことに反応。ドル円は一時159.14レベルに高値を伸ばし、ユーロドルは1.1603レベルまで安値を広げている。足元でもドル高圏での推移となっている。 USD/JPY159.12EUR/USD1.1605