２２日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。前日の米株高を受け、ソフトバンクグループ＜9984＞などハイテク株が買われたほか、米国とイランの戦闘終結への期待が高まり、日経平均株価は最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比１６５４円９３銭高の６万３３３９円０７銭。プライム市場の売買高概算は２４億１７万株。売買代金概算は９兆９６８億円となった。値上がり銘柄数は８５３と全体の約５４％、