メインシナリオ…もみ合いながら上値を追う展開を見せている。21日線を上抜き、一目均衡表の雲も上に抜けたことで、一段と上値を追う展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、4月20日の高値9.800となる。ここ抜けてくると、3月3日の高値9.813、2月25日の高値9.894、2015年7月29日高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の上限の9.568、9.50