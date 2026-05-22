メインシナリオ…やや売り優勢、18日の安値158.54割れに注意。今週は159円台前半での上値の重さが目立っている。19日まで7日連続陽線となった反動もあり、目先、売りがやや優勢となりそうだ。18日に付けた今週ここまでの安値158.54が最初の関門。安値更新となれば、21日線がある158.20や節目の158.00を試そう。157円台に下落すると、100日線がある157.56や節目の157.00を意識した展開になる。157.00も割り込むようなら、一目均衡表