今季、伏見寅威との交換トレードで阪神から日本ハムに移籍した島本浩也が好調だ。5月14日現在、13試合に登板して1勝0敗1セーブ3ホールド、防御率2.08を記録している。【久保田龍雄／ライター】【写真】強敵・西武ライオンズとの戦いに勝利した日ハムナインの面々断腸の思いでまた、現役ドラフトでロッテに移籍した井上広大も、4月29日の楽天戦で前田健太から値千金の勝ち越し弾。5月10日のソフトバンク戦では先制2ランを放つな