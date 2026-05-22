シンガー・ソングライターのあいみょんが、きょう22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）に出演する。予告動画に東京都の女性（31）として登場し、その正体について大きな話題となっていたが、あいみょんの公式サイトで依頼人として出演することが明かされた。【動画】すごい…あいみょん？？ 5・22放送『探偵！ナイトスクープ』予告編公式サイトの出演情報で今夜の『探偵！ナイ