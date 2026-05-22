福井ブローウィンズは5月22日、2025－26シーズンにおいて塚本智裕と選手契約合意に至ったことを発表した。 4月に23歳の誕生日を迎えた北陸学院高校出身の塚本は、179センチ78キロのポイントガード。大東文化大学3年次の2024年12月に特別指定選手として琉球ゴールデンキングスへ加入し、2試合に出場した。「B.LEAGUE DRAFT 2026」へエントリーしたものの、「B.PREMIER」のチーム