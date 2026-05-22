5月22日、サンロッカーズ渋谷は、狩野富成と2026－27シーズンの契約を締結したことを発表した。 東京都出身で現在24歳の狩野は、210センチ105キロのセンター。スカイラインカレッジを経て、2023年にSR渋谷へ加入した。その後は期限付き移籍で徳島ガンバロウズ、信州ブレイブウォリアーズで実戦経験を積み、2025－26シーズンからSR渋谷へ復帰。今シーズンのB1リーグ