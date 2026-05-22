5月22日、福島ファイヤーボンズは、中野司がプレイヤーオプションを行使し今シーズン限りで契約解除となることを発表した。すでに移籍先が決まっているため自由交渉選手リストには公示されず、後日新天地より加入が発表される。 29歳の中野は、185センチ84キロのシューティングガード。報徳学園高校から関西学院大学へと進学し、2018－19シーズンにレバンガ北海道の特別指定選