■5月25日～29日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 5月25日――――――――――――1銘柄発表予定 芝浦機 [東Ｐ] ● 5月26日――――――――――――2銘柄発表予定 ＤｙＤｏ [東Ｐ] タカショー [東Ｓ] ● 5月27日――――&#8