日経平均株価 始値61913.36 高値63432.41 安値61842.56 大引け63339.07(前日比 +1654.93 、 +2.68％ ) 売買高24億17万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆968億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は1654円高と大幅続伸、7営業日ぶりに最高値を更新 ２．前日のNYダウは約3ヵ月ぶりの最高値、ナスダ