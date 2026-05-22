☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【5月】 22日(金)90.64／1654円高・6万3000円台回復 21日(木)87.02／1879円高・6万1500円台回復 20日(水)82.16／746円安・6万円割れ 19日(火)82.35 18日(月)84.68／593円安・6万1000円割れ 15日(金)91.06／1244円安・6万1500円割れ 14日(木)92.04／618円安・6万3000円割れ 13日(水)97.36／529円高・6万3000