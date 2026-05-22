モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子さんが5月21日、自身のSNSを更新。妊娠中の第3子の性別を発表しました。【写真を見る】【 舟山久美子 】妊娠中の第3子の性別を発表「またあのずっしりした感覚を味わえるんだ〜」舟山さんは「ついに！我が家の3人目の赤ちゃんの性別を発表します……！」と投稿。 「ジェンダーリビールの様子、家族みんなのリアルな瞬間も面白すぎたので、ぜひYouTubeでフルバージョン見てみ