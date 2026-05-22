衆議院の選挙制度の見直しをめぐり、自民党は小選挙区で敗れ、比例代表で復活当選する場合の最低得票率を引き上げるなどとする党の見解をまとめました。自民党の政治改革本部はきょうの総務会で、衆議院の議員定数削減や選挙制度改革をめぐる党としての「基本的な考え方」を報告しました。そのなかでは、小選挙区で敗れ、比例代表で復活当選する議員への批判があることを踏まえ、復活できる最低得票率を引き上げることや、比例代表