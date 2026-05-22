今年3月、沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し女子高校生らが死亡した事故で文部科学省は22日、「学校側が著しく不適切」との見解を示しました。 （京都府・西脇隆俊知事）「二度とこうした悲惨な事態を招くことがないようにしていただくというのが、子どもさんたちのことを考えれば最も重要なので、できる限り早期に是正をしていただきたい」 今年3月、沖縄県の名護市辺野古沖で修学旅行中だった同志社国際高校の生徒らが乗る