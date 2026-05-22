沖縄県名護市辺野古沖で船が転覆し、2人が死亡した事故で、内閣府沖縄総合事務局はきょう、事故で死亡した船長を海上運送法違反の疑いで刑事告発しました。記者「沖縄総合事務局の職員が中城海上保安部へ入っていきます」沖縄総合事務局はきょう、転覆した船「不屈」に乗船し死亡した金井創船長を海上運送法違反の疑いで刑事告発しました。沖縄総合事務局によりますと、これまでの同志社国際高校への調査から、金井船長が学校から