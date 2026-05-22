JR東海と西日本は、今年7月から8月に東海道・山陽新幹線の「ひかり」で弱冷房車を試験導入すると発表しました。JR東海と西日本によりますと、今年7月から8月の62日間、東海道・山陽新幹線の「ひかり」で弱冷房車が試験導入されます。「3号車」が弱冷房車となり、設定温度は他の車両より2℃高く設定するということです。弱冷房車は乗客からの要望を受け、去年初めて一部の「ひかり」に試験導入され1日10本運行していましたが、今年