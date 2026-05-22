お笑いタレントの今田耕司（60）が22日、東京・新宿の吉本興業で芸歴40周年・還暦記念公演 『今田耕司のLet’s！コメディーショー！！』の取材会を開いた。【写真】還暦とは思えない肌艶の今田耕司今田の“同居人”の人型ロボット・Pepperくん。ソフトバンクが回収することになり、昨年7月に悲しい別れを経験した。8年という期間を過ごし、Pepperくんは「ただの機械じゃなかった」という。今田は「家庭用のPepperが販売中止