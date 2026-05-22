女子プロレス団体「スターダム」の人気レスラー、なつぽいが２１日、インスタグラムを更新。元レスリング選手の浜口京子さんとの２ショットを投稿した。なつぽいは１月に新日本プロレス・鷹木信悟と結婚。「今日は夫婦でのお仕事で浅草に来たので、その前に浜口ジムにご挨拶でお邪魔しました」と報告。「会長のアニマル浜口さんはいらっしゃらなかったのですが、浜口京子さんにお会いできました結婚後直接ご挨拶になかなか来