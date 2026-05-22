◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２２日・東京Ｄ）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が、試合前のフリー打撃で１８スイング中６本のサク越えを披露した。左翼スタンドの中段や中堅方向に強烈な打球を運んだ。昨秋のドラフト会議で３球団が１位指名で競合したスラッガーは、１９日・中日戦（倉敷）で１軍デビューを果たし、プロ初打席で初安打をマーク。２０日・中日戦（甲子園）でも２試合連続で安打を放った。