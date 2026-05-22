◆パ・リーグ西武―オリックス（２２日・ベルーナドーム）西武は６月１１日・広島戦（ベルーナＤ）に早稲田大学応援部を招き、特別応援イベントを実施する。イベントに先立ち、この日の試合前練習終了後に、早稲田大学ＯＢの仁志野手チーフ兼打撃コーチ、大石投手コーチ、石井一成内野手の前で応援部が特別演奏を行い、エールを送った。３人の前で、「紺碧の空」などを披露。エールを受けた石井は、「プロになって応援を聞け