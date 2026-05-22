巨人は２２日から東京ドームで阪神との３連戦に臨む。カード初戦の２２日は日本テレビが地上波全国ネットで生中継。両球団の前監督の原辰徳氏（６７）と岡田彰布氏（６８）がダブル解説を務める。両氏が中継で解説コンビを組むのは初めて。東海大出身の原氏と、１学年上で早大出身の岡田氏は大学時代、大学日本代表でクリーンアップを組み、選手、監督として伝統の一戦でしのぎを削ってきた。放送は午後７時から。２人のレ