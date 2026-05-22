◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ヤクルト丸山和郁外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク前田純、大山凌投手▽日本ハム菊地大稀投手、エドポロケイン外野手▽オリックス石川亮捕手▽楽天古賀康誠投手、堀内謙伍捕手【出場選手登録抹消】▽オリックス福永奨捕手、太田椋内野手