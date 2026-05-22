楽天の前田健太が2026年5月21日にファーム降格となった。今季は5試合登板で0勝2敗、防御率4.82。前日20日の日本ハム戦（エスコンフィールド）は3回途中で4安打3四球2失点と不安定な投球内容で早々とマウンドを降りていた。実績十分の右腕、先発の軸として期待されたが広島のエースとして活躍し、メジャーでも3度の2ケタ勝利をマークするなど日米通算165勝をマーク。昨オフに11年ぶりに日本球界に復帰することを公言すると、複数球