国民民主党の榛葉賀津也幹事長は２２日に国会内で定例会見を開き、盛り上がりに欠けた２０日の党首討論をチクリと刺した。玉木雄一郎代表の質疑自体は「１２分でしたが、いい議論だったと思います」と満足げ。一方で、「たださすがにね、二大政党制を元にしてできたこの党首討論で野党が６党やるっていうのはね。長くて１２分、一番短い（チームみらいの）安野さんは３分」と渋い顔を見せた。「まぁかつて玉木も３分っていう