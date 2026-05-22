俳優のヒョンビン、ソン・ユリが主演する韓国ドラマ『雪の女王』（ノーカット日本語字幕版／全16話）が、あす23日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 前8：00〜、前9：30〜、前11：00〜／毎週日曜 前8：00〜、前9：30〜）【場面ショット】2006年…ボクサーを演じたヒョンビン同作は孤独な天才と氷の女王、運命が紡ぐ切ない愛の物語。『私の名前はキム・サムスン』で御曹司を演じ大ブレイクした