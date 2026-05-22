◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月22日東京ドーム）阪神のドラフト1位・立石（創価大）が22日の巨人戦の試合前練習で柵越えを連発した。18スイングで6発。3スイングに1回の割合で放り込んだ。既に開場していたため、係員の「ピー」という笛の音が何度も響き渡った。立石は入団後の3度の故障を経て19日中日戦で1軍デビュー。2試合連続安打中で、8打数2安打で打率・250。この日の巨人戦でプロ初アーチの期待がかかる。