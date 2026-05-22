女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。“縁”を感じているという大物女優について語った。神戸市出身の戸田は「子供の頃からずっと走り回って落ち着きのないような子供でしたけれど、人が凄く大好きで、人懐っこかったなと思います」とほほ笑んだ。子供の頃の夢はペットショップの店員や生花店などに漠然と憧れを抱いているだけだったが、テレビでドラマのNG集など