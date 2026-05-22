プロ野球・楽天は22日、古賀康誠投手と堀内謙伍選手を1軍登録しました。古賀投手は2022年育成で入団した4年目の左腕、2025年の11月に支配下登録されました。今季ファームでは8試合に登板し1勝2敗、防御率6.56としています。堀内選手は昨シーズン76試合出場し、打率.256をマーク。今季1軍初登録となります。