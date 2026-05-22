アジアのクラブ女王を決める一戦だ。現地５月23日に、女子アジア・チャンピオンズリーグの決勝戦で、日本の日テレ・東京ヴェルディベレーザと北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団が、韓国の水原総合スポーツコンプレックスで激突する。試合に先立ち、アジア・サッカー連盟（AFC）が公式サイトで両チームの勝ち上がりを５つのパートで検証した。１）主な脅威ベレーザは決勝進出までの５試合で13得点を挙げ、ネゴヒャンに２点差をつ