エンゼルス在籍時に、電撃的なトレードの可能性があった大谷(C)Getty Images実現していれば、球界の“歴史”も変化していたのかもしれない。現地時間5月21日、米スポーツ専門メディア『The Athletic』の敏腕記者ケン・ローゼンタール氏が伝えたのは、最終的に幻と消えた仰天の交渉だ。2023年の夏、トレード期限の直前に、レイズがジュニオール・カミネロとカーソン・ウィリアムズという二人のトッププロスペクトを差し出す見返