Å¾¿¦¡¦½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOpenWork¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢5·î25Æü¤«¤é¡¢ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø¹½Æâ¤Ç¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¹­¹ð¡Ö¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Æ±¹­¹ð¤Ï¡¢OpenWork¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤¬¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ä¡Ö¼å¤ß¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É·¿¤Îµá¿ÍÉ¼¤ò¥Ô¡¼¥ë¥ª¥Õ¤Ç¤­¤ë¹­¹ð¤Ç¡¢OpenWork¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¤äÉ¾²Á¤È¤¤¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡È¥ê¥¢¥ë¤Ê´ë¶È¤Î»Ñ¡É¤ò¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿