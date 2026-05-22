タレントの今田耕司（60）が22日、都内で自身の還暦と芸歴40周年を記念した公演「今田耕司のLet‘s！コメディーショー！！」に向けた取材会を行った。今年3月に還暦を迎え「60歳を機に精子を凍結した。めちゃくちゃ元気でした。良かったです」と告白。結婚願望については「かなり強めにありますね。来年の誕生日までには、と思っております」と意欲を見せた。一方で「あとは相手次第。ご両親が年下という可能性もある。そこ