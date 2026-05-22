大麻由来の成分を含む違法なサプリメントを密輸した疑いで先月、書類送検されたサントリーホールディングスの新浪剛史・元会長（67）を福岡地方検察庁はきょう、不起訴処分としました。【映像】サントリーHD 新浪元会長が不起訴処分捜査関係者によりますと、新浪元会長と知人女性は去年夏、別の男性と共謀し大麻由来の成分「THC」を違法な割合で含むサプリを、アメリカから密輸入した疑いで、先月16日に書類送検されました。