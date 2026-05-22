モデル・女優の中条あやみ（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。美しいドレス姿を公開し、反響を集めた。中条はこのほど行われた展覧会「マリー・アントワネット・スタイル」（8月1日〜11月23日、横浜美術館）の発表会のオフショットを公開。白を基調に花の刺繍があしらわれたドレス姿で、美しい肩やデコルテがあらわになっていた。ファンからは「ドレス姿とても綺麗です」「ほんとに可愛くて綺麗なんて羨ましい」