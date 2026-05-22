あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の略語は？「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字とひらがなで3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「あの花」でした！あの花とは、テレビアニ