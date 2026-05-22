高齢者は薬とどう付き合えばいいか。医師の和田秀樹さんは「薬は、少なくとも長期的に見れば効果がはっきりしないものが大半で、人によって合う、合わないの差が大きい。『ラクになるなら飲む、ラクにならないのなら飲まない』というスタンスをもつといい」という――。※本稿は、和田秀樹『老いの品格 品よく、賢く、おもしろく』（PHP文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorchittza2012※写真はイメージです -