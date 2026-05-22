4月下旬に、自身がプロデュースする高級レストラン「WAGYUMAFIA」での“食用菊パフォーマンス”が物議を醸した実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）。騒動からまもなく1カ月経つが、怒りの矛先はある人気料理研究家に向けられていて――。堀江氏は5月18日に、「WAGYUMAFIA」で撮影されたと思しき動画を添えて《コスパ脳のリュウジには理解できない映像》と投稿。動画では店内で回るミラーボールや店名が書かれたうちわ、そして