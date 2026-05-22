5年間にわたる＃2i2（ニーニ）でのアイドル活動を終え、ソロアーティストとして走りはじめた奥ゆい。自他ともに認める"パリピの陽キャ"はグラビアムック『PARADE2026春号』の撮影現場でも顔を見せ、午前中の雨模様も午後には吹き飛ばした。「やり切った」と断言するアイドル活動から、次はどこへ向かうのか。グラビア撮影後、明るく元気に答えてくれた。【写真】元＃2i2・奥ゆい「新しい自分に出会えた」という撮り下ろしショ