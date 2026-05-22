◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第２日（２２日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）２１位で出た５３歳の片山晋呉（イーグルポイントゴルフクラブ）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算７アンダーで上位に浮上した。「昨日からずっといい感じでやれている。必死さが漂っていると思う。哀愁が漂っているんじゃないかな」。通算３１勝の永久