「明晰さと静けさに満ちた作品」──英メディアがこう評した映画『ナギダイアリー』（海外題『Nagi Notes』）。その言葉を体現するように、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに立ったのが、主演の松たか子（48）だ。《写真を見る》胸元カッティングドレスを着た松の全身、こなれた私服のカジュアルファッションコーデ胸元に深いカッティングが入ったドレスは、大胆に肌を見せながら、過剰なセクシーさを感じさせない気品を漂わ