「教室は、生徒が安心して過ごせる場所であってほしい」──そう語るのは私立中学校受験の最難関で、"女子御三家"として知られる桜蔭学園のOG（20代）だ。都市部の再開発が進むなか、この名門女子校の隣にもタワーマンションの建設計画が立ち上がった。学園側は計画を許可しないよう都に求め提訴したが、5月18日、東京地裁は訴えを却下した。【写真を見る】現在の桜蔭学園とマンションの様子、ここから地上20階建ての高層マンショ