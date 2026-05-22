Amazonがタイムセールを開催中。22日14時に編集部が確認したところ、ソニー・ブラビアの2026年モデル「KJ-65X81L」(65型液晶テレビ)が通常209,000円のところ、25% OFFの156,000円で販売されている。 同じくブラビアの75型「KJ-75X75WL」は通常185,000円のところ20% OFFの148,000円、65型「KJ-65X75WL」は通常142,000円のところ20% OFFの114,000円になっている。 液晶レグザもタイムセールで販売中。100